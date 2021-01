Covid-19, nuovi casi di contagio in diversi comuni del salernitano

Nuovi casi di Coronavirus nel salernitano, in serata, come comunicato dai rispettivi canali istituzionali e sindaci. A Giffoni Valle Piana i nuovi positivi del giorno sono 3, mentre nel comune di Maiori 6 e 2 a Mercato San Severino. Un solo nuovo positivo, invece, nel comune di Siano, così come a Sapri. Sono 3 invece a Montecorvino Rovella