Covid-19, positivo dipendente del tribunale: il report dei contagi

Nuovi casi di Covid-19 in provincia di Salerno, in aumento così come confermato dal bollettino regionale. Lo hanno annunciato i vari sindaci dei comuni, attraverso i propri canali istituzionali

Il report

Dopo il nuovo caso a Capaccio, nel pomeriggio, anche nel comune di Camerota, un cittadino è risultato positivo. Mentre quattro si sono negativizzati. L’Asl ha inoltre comunicato la fine dell’isolamento per 19 persone, tutte risultate negative a tampone molecolare. Preoccupa la situazione anche a Vallo della Lucania. Il sindaco ha infatti spiegato che si è registrato un "progressivo aumento dei contagi da Covid-19. Nonostante un buon numero di concittadini già sottoposti a vaccinazione, infatti, i circa 30 positivi tra i residenti del nostro Comune ci obbligano a non abbassare la guardia”. Così Antonio Sansone, sindaco di Vallo della Lucania. Sempre a Vallo, è risultato positivo anche un dipendente della cancelleria civile del tribunale, che ha dunque chiuso. In città sono 26 i positivi. Ad Eboli, invece, sono 13 nuovi positivi nel periodo compreso dal 14 al 17 novembre.