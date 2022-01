Covid-19: balzo dei contagi in 17 comuni, tre positivi nella Givova Scafati 

E’ record di contagi in molti comuni della provincia di Salerno. Altri 29 sono stati rilevati a Vietri sul Mare,24 a Positano, 13 a Giffoni Sei Casali, 14 a Bracigliano, 15 a Castellabate, 58 ad Agropoli, 54 ad Amalfi, 35 a Siano, 41 a Maiori, 12 a Serre, 24 a Contursi Terme, 49 a San Valentino Torio, 14 a Centola, 34 a Sapri, 53 a Capaccio Paestum, 3 a Scala, 2 a Petina,

Il virus nel basket

La Givova Scafati rende nota la positività al Covid-19 di tre propri tesserati del team squadra, al momento paucisintomatici.Tale positività è stata riscontrata in seguito ai tamponi eseguiti, come di routine, ogni settimana ed è stata confermata anche da un secondo tampone. Sono tutti e tre attualmente in isolamento.