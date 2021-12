Covid-19: balzo dei contagi nei comuni, nuove restrizioni a Siano

Aumentano ancora i contagi da nord a sud della provincia di Salerno. Ben 42 sono stati rilevati a Vietri sul Mare, 6 a Ravello, 12 a Fisciano, 26 ad Agropoli, 14 a Giffoni Sei Casali, 22 a Capaccio Paestum, 16 a Serre, 11 a Minori, 15 in totale a Montesano sulla Marcellana, 15 in totale a Pollica, 27 in totale a Camerota.

Restrizioni a Siano

Visto l'aumento dei casi nella giornata di oggi con il supporto del Centro Operativo Comunale, il sindaco Giorgio Marchese ha chiesto all’ Unità di Crisi provvedimenti di dettaglio per il territorio comunale ed ha richiesta alla Prefettura di Salerno ed alle Forze dell'Ordine attività di controllo per la giornata di domani fino al 2 gennaio nelle ore di maggiore affollamento dei bar e locali. Nel pomeriggio, inoltre, ha firmato l'ordinanza di divieto di frequentazione delle piazze e villette, divieto di assembramento davanti ai locali ed esercizi commerciali.