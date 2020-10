Covid-19 a Salerno, contagiata maestra della scuola "Don Milani"

Resta alta l’attenzione nelle scuole di Salerno per l’emergenza Covid-19. Nelle ultime ore, infatti, è risultata positiva al tampone anche una maestra della scuola materna “Don Milani”, situata in via Belisario Corenzio nel quartiere Pastena, dove nei giorni scorsi era risultata positiva un’alunna.

L'altro caso

Sempre nel capoluogo è risultato contagiato dal virus un alunno della scuola secondaria di I grado “Nicola Monterisi” ubicata in via Vincenzo Loria, sempre a Pastena.