Covid-19, le precisazioni del Comune di Camerota: "Ecco chi sono i contagiati"

Dopo i due nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale di Camerota fa il punto della situazione sui contagi.

I casi positivi

Il 28 settembre un cittadino di Marina di Camerota è risultato positivo a Coronavirus insieme alla sua famiglia. “La moglie e i due figli non sono mai rientrati a Camerota. Si trovano a Scafati dal 12 settembre. Ora anche il cittadino è insieme a loro” precisano dal Municipio. Questa persona è stata a Marina di Camerota dal 21 al 24 settembre. Per questo motivo 16 cittadini di Camerota sono stati sottoposti a tampone dopo un’attenta ricostruzione dell’Asl, delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale. Di questi tamponi, 14 sono risultati negativi e 2 positivi. I due positivi sono i genitori del primo contagiato. Si trovano in isolamento domiciliare. “I 14 cittadini risultati negativi, trascorsi i 14 giorni dopo il contatto con il cittadino positivo, come previsto da protocollo e secondo le disposizioni dell’Asl, termineranno il periodo di isolamento domiciliare”. Ieri sera si è appresa la notizia che anche un professionista che ha studio a Marina di Camerota, è risultato positivo a Coronavirus. “Non è residente nel nostro Comune ma lavora qui. Sarebbe entrato a contatto con i genitori del primo cittadino positivo. L’Asl è impegnata a ricostruire la catena dei contatti sia della coppia che del professionista. Lasciamo svolgere l’indagine epidemiologica alle autorità sanitarie. Continuiamo a rispettare le norme che già conosciamo” concludono dal Comune.