Covid-19: contagio a Pellezzano, screening nell'azienda presso cui lavora

Nuovo contagio da Covid-19 a Pellezzano. Un cittadino residente in via T. Farina è risultato positivo e non ha rilasciato l’autorizzazione alla diffusione dei suoi dati personali. "Siamo in attesa di ricevere i risultati dei tamponi dell’intero nucleo familiare", fa sapere il sindaco Francesco Morra. È asintomatico ed è risultato positivo a seguito di uno screening di tamponi eseguito nell’azienda in cui lavora.

