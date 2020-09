Covid-19, un caso positivo e due sospetti: chiude il Pronto Soccorso a Sarno

Caos, ieri, sera, all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno, dove sono stati registrati un caso Covid-19 accertato e due sospetti da gestire. Ha chiuso, dunque, il Pronto soccorso dell’ospedale, in quanto il personale sanitario ha riscontrato difficoltà nel trasferimento del paziente positivo, per mancanza di posti letto.

Il fatto

In merito alle due persone risultate positive ai test sierologici, non resta che attendere i risultati del tampone a cui devono essere sottoposte. Inevitabile, dunque, ieri, la temporanea chiusura del pronto soccorso, per le operazioni di sanificazione e l'iter dei controlli di rito.