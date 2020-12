Controlli anti-Covid a Salerno e provincia: multati 98 cittadini e 9 negozi

Nel corso della settimana appena trascorsa è continuata l’attività di prevenzione e controlli in materia di misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Le Forze dell’Ordine, su tutto il territorio provinciale, hanno effettuato servizi finalizzati all’attenzione per la salute e la sicurezza pubblica.

Il report della Questura

Sono, dunque, proseguiti i servizi di vigilanza interforze, disposti dal Questore della Provincia di Salerno che - d’intesa con il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ed avvalendosi della collaborazione dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale di Salerno e della Polizia Provinciale - hanno consentito di controllare 6831 persone e 4489 veicoli; di multare 98 persone per una serie di infrazioni, tra le quali il mancato uso della mascherina e la violazione al divieto di uscire dal comune di residenza senza valide giustificazioni; di controllare 1388 esercizi pubblici (9 sono stati multati, alcuni dei quali per aver trasgredito al divieto di somministrare cibi e bevande nelle immediate adiacente del negozio”. I controlli proseguiranno anche la prossima settimana.