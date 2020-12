Controlli anti-Covid alla stazione di Salerno: fermati 1400 passeggeri

Continuano i controlli alla stazione ferroviaria di Salerno per quanti arrivano in città da fuori regione o comune. Nella giornata di oggi sono stati fermati 1400 passeggeri, ma in serata il numero aumenterà in quanto sono previsti altri treni in arrivo. Ieri, complessivamente, sono arrivate a Salerno 1900 persone.

Il sopralluogo

Il sindaco Vincenzo Napoli si è recato questo pomeriggio alla stazione per verificare che non vi fossero criticità: “Tutto procede normalmente, con la massima collaborazione di tutti e grazie al lavoro delle forze dell'ordine e dei volontari della Protezione civile”.

Gallery