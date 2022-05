Nuovi casi di Covid-19 in tre comuni nel salernitano, così come comunicato dai sindaci attraverso i bollettini diffusi dai canali social. L'invito, come sempre, è di mantenere la massima prudenza e rispettare le regole ancora in vigore.

I casi

Sono 53 i positivi a Maiori, 38 a Contursi Terme, 12 a San Marzano sul Sarno, 19 ad Altavilla Silentina.