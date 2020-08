Covid-19 a Battipaglia, 93 persone in isolamento per il bimbo positivo

Scatta la quarantena per oltre 90 persone, a Battipaglia, dopo che un bimbo che frequentava una colonia estiva è risultato positivo al Covid. Esattamente risultano 93 le persone in isolamento precauzionale per aver avuto contatti con il piccolo di due anni che ha preso parte al campo estivo di una nota scuola dell’infanzia della città.

In sostanza l’Azienda Sanitaria Locale ha disposto l’isolamento domiciliare a tutti i bambini e ai rispettivi familiari.