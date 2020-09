Covid-19: altri 203 contagiati in Campania di cui 43 rientri, De Luca firma una nuova ordinanza

Altri 203 nuovi contagi, in Campania, ieri, su 7.154 tamponi effettuati, di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti di precedenti persone tornate e casa.

I dati

In Campania, dunque, in totale, si contano 8.580 positivi su 474.285 casi analizzati. Nuovo decesso, ieri, sui 449 totali, mentre 23 sono i guariti sui 4.537 complessivi (di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente).

La nuova ordinanza

Intanto, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la numero 71, per ​"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19". In sostanza, vengono riconfermate le norme anti-Covid-19 già in vigore per i dipendenti degli uffici che dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura e sul fronte trasporti pubblici, dove i viaggiatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina, pena sanzioni ed espulsione dal mezzo.