Covid-19: 2.427 nuovi contagi e 17 decessi in 4 giorni, altri casi a Santa Marina

Ben 2.427 nuovi contagi, in Campania, su 15.030 tamponi effettuati ieri. Di questo, gli asintomatici risultano 2.396 e i sintomatici 31. Complessivamente, dunque, nella nostra regione sono stati registrati 45.782 positivi su 901.583 casi analizzati. Sono 17, inoltre, le persone decedute tra il 24 e il 27 ottobre, su un totale di 624 vittime, mentre 365 i guariti del giorno su 10.272 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 564

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 143



Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.218

Nuovi contagi a Santa Marina

Intanto, su una serie di nuovi tamponi effettuati sono risultate positive al Covid-19 altre 3 persone nel territorio comunale di Santa Marina, salgono a 13 i casi totali. “Le persone in questione sono state messe in quarantena e la situazione è sotto controllo- spiega il sindaco Giovanni Fortunato- a tutti i miei cittadini voglio ancora una volta ricordare che in questo momento così particolare è fondamentale l'attenzione ed il rispetto delle norme, invito anche a limitare gli spostamenti superflui, ora più che mai il senso civico di ognuno di noi deve prevalere, bisogna fare un altro piccolo sacrificio. Alle persone risultate positive, e alle famiglie, esprimo la mia vicinanza e un augurio di pronta guarigione".

