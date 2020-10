Covid-19: nuovi contagi a Roccapiemonte e Caselle in Pittari, tra i positivi un'insegnante e un vigile

Altri due casi di Covid-19 a Roccapiemonte. A renderlo noto, il sindaco Carmine Pagano: sono risultati positivi un cittadino e un rappresentante del Comando locale della Polizia Municipale. I locali della sede dei vigili in via della Pace sono già stati sanificati e tutti gli agenti, già in isolamento fiduciario, saranno sottoposti nelle prossime ore a tampone. In caso di necessità e/o di urgenze i cittadini possono fare riferimento ai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio.

L'appello del sindaco

"Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione e rispettare le regole. Insieme ce la faremo, ma questa e' una fase in cui c'e' bisogno di atteggiamenti responsabili"

Caselle in Pittari

Intanto, il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo ha comunucato che nel comune, tornato ad essere Covid free da circa 15 giorni, sono stati registrati due nuovi contagiati. "È un caso di ritorno, cioè non nato nella nostra comunità. Trattasi, infatti, di un’insegnante (e di un suo congiunto convivente) che svolge la sua attività fuori Caselle in Pittari, laddove è stata contagiata insieme ad altre colleghe di altri Comuni. - ha detto Nuzzo - Preciso che l’insegnante, e il suo nucleo familiare, sono già in quarantena da giovedì 15 ottobre ed il giorno dopo sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo. Purtroppo, per un disguido legato al problema verificatosi al laboratorio di Eboli, solo ieri sera, dopo 9 giorni, si è avuta conferma della positività dei soggetti interessati. Ma già dal primo giorno in cui l’insegnante è stata sottoposta ad isolamento fiduciario, che ripeto risale a giovedi 15 ottobre, la situazione è stata monitorata attentamente in tutti i suoi aspetti e, allo stato attuale, non sussistono evidenti criticità o elementi che lasciano presagire un’estensione del contagio".

La riflessione del primo cittadino