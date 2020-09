Covid-19: aumentano i positivi nel salernitano, la mappa dei contagi

Nuovi contagi nel salernitano: in particolare, a San Valentino Torio, di stasera, la conferma di un nuovo caso di Covid. Due, al monento, i contagi. "Trattasi di caso asintomatico già in quarantena fiduciaria. Il focolaio di orgine è in luogo diverso dal nostro territorio comunale. - fa sapere il sindaco Michele Strianese- Invito tutti al rispetto dell' ordinanza regionale n. 72 di oggi che impone a tutti di indossare la mascherina durante tutta la giornata. Teniamo alta la guardia. Distanziamento, sanificazione ambienti, mascherine e disinfezione delle mani". Sale il numero dei contagi anche a Sant'Egidio del Monte Albino: "La persona positiva si trova in isolamento e in quarantena sono stati posti anche i suoi tre familiari conviventi. - ha detto il sindaco Antonio La Mura- Il numero degli attualmente positivi tra i nostri concittadini sale dunque a 3. Al momento non abbiamo notizie ufficiali relative ad altri casi".

Gli altri casi

A Sarno, intanto, sono 36 i positivi attualmente, di cui 1 ospedalizzato, 32 domiciliati e 3 guariti. "Siamo vicini ai nostri concittadini che stanno vivendo un momento difficile della loro vita. A loro auguriamo una pronta guarigione. Ricordiamoci di rispettare le norme", ha detto il sindaco Giuseppe Canfora. E a Nocera Inferiore, ad oggi, in tutto 23 le persone risultate positive ed una sola di queste ricoverata in ospedale. Infine, di ieri, la comunicazione di una persona contagiata ad Atena Lucana già in quarantena che è stata contagiata.