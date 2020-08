Covid-19, nuovi contagi nel salernitano: positivi 2 ragazzi di rientro dalle vacanze

Nuovi contagi in provincia di Salerno: la notizia è di questa mattina. Si tratta di due giovani di rientro dall'estero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casi

In particolare, ad aver contratto il Covid-19, un ragazzo di Cava de' Tirreni tornato recentemente dalla Grecia e un cittadino risultato positivo a Ravello, dopo una vacanza in Croazia. Al via la ricostruzione della catena dei contatti.