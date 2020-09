Covid-19, positivo dipendente della Cittadella Giudiziaria: al via l'iter di sanificazione

Nuovo caso di positività al Covid-19, a Salerno. Contagiato, infatti, un dipendente della Cittadella, asintomatico: sono stati chiusi gli uffici al secondo piano della palazzina F. Quindi, si è proceduto con la sanificazione degli ambienti.

La procedura

Al via, la ricostruzione della catena dei contatti del dipendente della Cancelleria che, come riporta Il Mattino, era in isolamento da mercoledì pomeriggio.

