Covid-19: 250 positivi nel salernitano, il report dell'Asl. De Luca: "Tra una settimana risolto il problema rientri"

Sono 250, ad oggi, le persone affette da Covid-19 nel salernitano. L'Asl di Salerno ha fornito il report dei dati raccolti dal 26 agosto ad oggi, 1° settembre. Risultano 710 i guariti e 71 i deceduti.

I casi in provincia, intanto, sono 1031, e dal 24 al 30 agosto 70 sono stati i tamponi positivi. Dopo il picco del 29 agosto con 36 contagi, 7, oggi, le persone positive in provincia. Circa i ricoveri nel nostro territorio, al momento si contano 19 pazienti in ospedale.

