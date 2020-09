Covid-19: nuovo contagio a Baronissi, il sindaco fornisce il nome

Nuovo caso di positività al Coronavirus a Baronissi: un cittadino di origine polacca, Daniel Pilch che ha autorizzato a comunicare il suoi dati personali, si trova in isolamento domiciliare in via Dei Greci, già da alcuni giorni e presenta al momento lievi sintomi.

Sei casi

Come fa sapere il sindaco, Gianfranco Valiante, "anche i conviventi di Daniel , non contagiati, si trovano in quarantena. Sale dunque di nuovo a sei il numero dei nostri concittadini positivi al coronavirus. Prestiamo tutti massima attenzione e prudenza", ha ribadito infine il sindaco.

I dati

Oggi, secondo i dati reperiti grazie al Ministero della Salute, 9 i nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, fra cui una coppia di Campagna e 3 persone di Altavilla, oltre che il cittadino polacco a Baronissi.