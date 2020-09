Covid-19: 11 nuovi contagi nel salernitano, 4 positivi a Sarno

Undici nuovi contagi, oggi, in provincia di Salerno. Secondo i dati del Ministero della Salute, infatti, risultano 1.313 i positivi al Covid-19 nel nostro territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuovi positivi a Sarno

Intanto, altri 4 casi positivi sono stati registrati a Sarno, come ha reso noto il vice sindaco Roberto Robustelli: "Salgono a 30 i casi totali nella nostra città. Si tratta di persone asintomatiche, in isolamento domiciliare e monitorate. Attendiamo altri esiti di tamponi. La raccomandazione è quella di rispettare con estrema attenzione le norme anti covid: la strada per fermare il contagio. Responsabilità, rigore ed attenzione in tutte le situazioni quotidiane", ha concluso.