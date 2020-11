Covid-19: nuovi contagi a Pellezzano e Sanza, l'appello del sindaco

Nuovo caso di positività al Covid-19 a Sanza, come ha fatto sapere il sindaco Vittorio Esposito. Un contatto di un caso già accertato in precedenza è risultato contagiato: salgono a 12 i positivi nel comune del salernitano. Accorato, dunque, l'appello del primo cittadino affinchè tutti continuino a rispettare le norme anti-contagio, nella speranza di trascorrere un Natale più sereno.

Pellezzano

Tre nuovi casi di positività a Pellezzano: si tratta di Annabella Napoli, residente a Cologna (ha autorizzato la divulgazione delle proprie generalità), un residente a Cologna e un Cittadino residente a Capezzano. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Il Sindaco esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. L’Asl sta già ricostruendo la catena dei contatti. "Con grande gioia, si riporta alla Cittadinanza la comunicazione della guarigione di tre nostri Concittadini. - si legge sulla nota del Comune - Si invita la Cittadinanza ad adottare in maniera ancor più rigorosa tutte le precauzioni necessarie a contenere il contagio, ed a scaricare l’app #Immuni per agevolare le operazione di tracciamento dei contatti da parte dell’Asl".