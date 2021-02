Covid-19: nuovo decesso a Battipaglia, altri contagi a Sicignano

Sono invece 6 i guariti. In città sono 294 le persone attualmente positive al Covid: 289 in isolamento domiciliare, 5 ricoverate

Nuovo decesso per Covid-19 a Battipaglia, dove si contano 13 nuovi casi. Sono invece 6 i guariti. In città sono 294 le persone attualmente positive al Covid: 289 in isolamento domiciliare, 5 ricoverate.

Il caso

A Sicignano degli Alburni solo un nuovo contagio che porta il totale delle persone attualmente positive a 25.