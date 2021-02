Covid-19 tra i banchi: nuove positività a Cava, Salerno e Nocera, torna la DAD

Continuano ad aumentare, i contagi nelle scuole salernitane. In particolare, tra le ultime notizie emerse, quella della positività di un alunno presso la scuola media di Torrione Alto. Torna la dad, poi, presso il Carducci-Trezza di Cava per i pochi docenti in servizio, in quanto la maggioranza si trova in quarantena precauzionale.

E, ancora, a Nocera Superiore, presso l'istituto di viale Europa è emerso un secondo contagio nella la scuola media Fresa-Pascoli: dal 5 al 19 febbraio sospese le lezioni presenza presso la secondaria di I grado.