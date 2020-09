Covid-19: 253 nuovi positivi in Campania, un altro contagio a Baronissi

Come già anticipato nella sua diretta Facebook dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, risultano 253 i positivi di giovedì, su 7579 tamponi effettuati. L'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia ha fatto, inoltre, sapere che nella nostra regione si contano 11.355 su 566.837 casi analizzati. Due, inoltre, i deceduti del giorno, sui 459 totali, mentre 150 sono i guariti sui 5638 complessivi.

Nuovo caso a Baronissi

Intanto, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha fatto sapere di una nuova concittadina contagiata dal Coronavirus. "La giovane donna si trovava già in isolamento domiciliare essendo il marito positivo al coronavirus: sottoposta a tampone è risultata anch’ella contagiata ed è in quarantena a casa", ha detto il primo cittadino. Sale di nuovo a sette, il numero dei cittadini al momento colpiti da Coronavirus.