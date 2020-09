Covid-19: 30 nuovi contagi e 36 ricoveri a Salerno, il report settimanale dell'Asl

Sono 30, oggi, i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Salerno. Il dato ministeriale è riportato anche nel report settimanale dell'Asl di Salerno che fornisce, come ogni martedì, il bilancio sui contagi degli ultimi giorni. In salita, purtroppo, la curva dei positivi nel nostro territorio.

Nel salernitano, fino ad oggi, sono stati registrati 1478 positivi, di cui ancora attivi 476, mentre 931 sono i guariti e 71 i deceduti. Intanto, come è noto, delicata è diventata anche la situazione nei reparti Covid: 36, oggi, i ricoverati di cui 3 in terapia intensiva.

Il commento del dottor Mario Polichetti, responsabile alla Sanità della Fials