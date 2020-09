Covid-19, 170 nuovi positivi in Campania: De Luca fornisce i dati

Sono 170 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, fino alla mezzanotte di ieri. A comunicarlo, anticipando i dati forniti dall'Unità di Crisi, il Governatore Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta su Facebook.

I rientri

Di questi, circa il 40% per cento dei contagi interessa persone provenienti dall’estero o dalla Sardegna. Come annunciato dallo stesso presidente, dunque, saranno altre 500 i professionisti che saranno impiegati per l’esecuzione dei tamponi.