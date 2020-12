Decessi al Covid Hospital di Agropoli: l'Asl fornisce i dati

Decessi al Covid Hospital di Agropoli, l’Asl di Salerno interviene per fare chiarezza sui dati. Dall’apertura nel reparto di terapia intensiva e sub intensiva (27 ottobre scorso) sono stati ricoverati 33 pazienti. Diciassette i dimessi: 16 deceduti e un paziente trasferito al Campolongo Hospital; 9 pazienti sono stati trasferiti per il miglioramento delle condizioni nel reparto a bassa intensità; 7 sono ancora ricoverati nel reparto ad alta intensità.

I numeri

Dei pazienti trasferiti ad Agropoli nella fascia di età tra i 40 e gli 80 anni, 2 sono compresi tra i 40 e i 50 anni; 5 tra i 50 e i 70 e 3 oltre i 70. Complessivamente si registrano 16 decessi. 9 arrivati già intubati e 7 in ossigenoterapia. Tutti avevano altri fattori di comorbillità (malattie cardio vascolari, dell’apparato respiratorio, diabete, patologie neoplastiche, vasculopatia cerebrale, insufficienza renale cronica).