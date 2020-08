Covid-19, altri 130 contagi: 44 sono rientrati dalla Sardegna e 15 dall'estero

Altri 130 contagi in Campania, mercoledì. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, infatti, ha fatto sapere che fino alla mezzanotte di ieri, su 3.631 tamponi, 130 sono risultati positivi. Di questi ultimi, si registrano 59 casi di rientro (44 dalla Sardegna, 15 Paesi esteri).

Gli altri dati

In Campania, attualmente, dunque, sono 6.241 i contagi su 396.896 casi analizzati: due, poi, i decessi del giorno, su 445 complessivi e nessun guarito sui 4.373 totali, di cui 4.368 completamente e 5 clinicamente.