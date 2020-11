Covid-19, ancora più di 4000 contagi in Campania: il bollettino della Regione

Superata anche oggi quota 4mila nuovi contagi in 24 ore, in Campania. L'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fatto sapere che i positivi di venerdì sono stati 4.309, di cui 4.010 asintomatici e 299 sintomatici, su 22.696 tamponi effettuati.

I dati

In Campania, attualmente, 82.318 i contagi su 1.097.897 casi analizzati. Quindici, purtroppo, i decessi su 811 totali, mentre 984 i guariti sui 16.001 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 590

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 179

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.756