Covid-19, 60 nuovi casi positivi in Campania: il bollettino

In Campania si registrano oggi 60 nuovi casi di coronavirus, di cui 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Lo rende noto il bollettino quotidiano dell'unità di crisi della regione Campania, spiegando che nelle ultime 24 ore sono 4.269 i tamponi fatti. Il totale dei casi positivi in Regione è quindi 5.584, il totale dei tamponi fatti 379.352.

Gli altri dati

Non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore, il totale dei deceduti nella regione resta quindi 440, mentre si registrano 4 guariti che quindi salgono in totale a 4.352 (di cui 4.343 completamente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).