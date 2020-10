Covid-19, aumentano i contagi in 21 comuni del salernitano: i dati

Record di contagi, oggi, nei comuni della provincia di Salerno. Partiamo dall’area nord. Ben 45 casi positivi sono stati accertati ad Angri (130 totali), 9 a San Valentino Torio (1 è in gravi condizioni in ospedale), 3 a Siano (29 totali), 18 a Pagani, 7 Roccapiemonte; 19 Scafati; ma anche in Costiera Amalfitana: 6 ad Amalfi, 1 ad Atrani, 11 a Cetara, 1 a Conca dei Marini, 1 a Maiori, 1 a Minori, 15 a Positano.

Nella zona sud

Nuovi casi positivi a: 6 Altavilla Silentina (26 totali); 4 Giffoni Valle Piana; 14 Giffoni Sei Casali; 6 Sapri (43 totali); 5 a Buccino (12 totali); 2 Moio della Civitella; 1 ad Agropoli; 16 a Pontecagnano Faiano.