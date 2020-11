Covid-19, superati 4000 contagi in un giorno: il bollettino della Campania

Superata quota 4mila nuovi contagi in 24 ore, in Campania. L'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fatto sapere che i positivi di giovedì sono stati 4.508, di cui 4.138 asintomatici e 370 sintomatici, su 23.897 tamponi effettuati.

I dati

In Campania, attualmente, 78.009 i contagi su 1.075.201 casi analizzati. Quaranta, purtroppo, i decessi tra il 12 ottobre e il 5 novembre su 796 totali, mentre 320 i guariti sui 15.017 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 590

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 180

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.677