Covid-19, 139 nuovi contagi e zero decessi nelle ultime 48 ore: il bollettino

Sono 139 i nuovi positivi in Campania su 6.339 tamponi molecolari e 6.511 antigenici effettuati complessivamente venerdì. Zero i deceduti nelle ultime 48 ore, 9 quelli registrati in precedenza ma registrati ieri.

Ecco il report dei posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 208