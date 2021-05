Covid-19: 50 nuovi contagi nel salernitano, un decesso a Bracigliano

Cala ancora il numero delle persone che risultano positive al Coronavirus. Sono solo 50, infatti, i nuovi contagi nel salernitano: lo rende noto il Ministero della Salute.

Ecco i dati dei nuovi contagi su base provinciale

Napoli: 245.023(276)

Salerno: 67.003 (50)

Caserta: 64.026 (37)

Avellino: 19.833 (29)

Benevento: 12.283 (16)

Lutto a Bracigliano

Dopo il decesso di Annamaria D'Amato, dipendente comunale, avvenuto lo scorso 3 maggio, il decesso di un 67enne avvenuto lo scorso 12 maggio e quello di un 59enne lo scorso 17 maggio, oggi è stato comunicato il decesso di un altro ittadino di 60 anni. Quattro decessi in appena tre settimane. Il cordoglio del sindaco Antonio Rescigno: "Rivolgo alla sua famiglia, a nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale, le più sentite condoglianze cristiane". Poi traccia il bilancio degli ultimi casi: "Per quanto riguarda i contagi, la competente Asl, in questo caso, ha rilevato la positività di altri 5 nostri concittadini. Rispetto al precedente aggiornamento si è registrata la guarigione di 22 nostri concittadini. Quindi, il numero di guariti nella nostra Comunità sale a 404 unità. Al momento gli attualmente positivi sono 23, in diminuzione di 18 unità rispetto al precedente aggiornamento. Purtroppo, bisogna segnalare che 5 degli attualmente positivi sono ospedalizzati per tenere sotto controllo le loro condizioni di salute. La restante parte dei positivi risulta asintomatica, mentre altri riscontrano solo lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta e sana guarigione".