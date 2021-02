Covid-19: 325 nuovi contagi nel salernitano, i dati sui vaccini

Fino a questa mattina, alla campagna vaccinale hanno aderito 270.006 persone in Campania di cui 141.360 donne e 128.646 uomini e, di questi, 38.889 presso l'Asl di Salerno

Altri 325 positivi in provincia di Salerno, su 36.707 totali: a riportarlo, i dati del Ministero della Salute.

Ecco i nuovi contagi su base provinciale

Napoli: 148.635 (864)

Caserta: 41.712 (133)

Salerno: 36.707 (325)

Avellino: 10.884 (92)

Benevento: 6.607 (45)

Fino a questa mattina, alla campagna vaccinale hanno aderito 270.006 persone in Campania di cui 141.360 donne e 128.646 uomini e, di questi, 38.889 presso l'Asl di Salerno. Complessivamente sono state già vaccinate 141.360 donne e 128.646 maschi (di cui 166.248 solo per la prima somministrazione). Di questi, 49.620 in provincia di Salerno che conta, dunque, il 16,47% dei pazienti che hanno ricevuto una o entrambe le dosi.