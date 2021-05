Vaccini anti-Covid in Campania: i dati del bollettino

Sono state 1.754.044 le vaccinazioni anti-Covid totali, ieri, in Campania. Lo ha fatto sapere l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, rendendo noti i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.256.546 cittadini. Di questi 497.495 hanno ricevuto la seconda dose.