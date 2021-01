Covid-19, i dati dei vaccini somministrati in Campania

Sono 6671 i vaccini somministrati finora in Campania su circa 85.000 in totale a livello nazionale. Questi i dati aggiornati ad oggi, diffusi dal portale del Commissario Straordinario Covid-19 e dal Ministero della Salute. 3634 sono gli uomini vaccinati sin qui sul nostro territorio, 3037 le donne. Con 33870 dosi consegnate, la nostra regione fa registrare una percentuale del 19.7%.

La classifica

Le fasce d'età

Per quanto riguarda la fascia d’età, quella che al momento ha ricevuto più dosi di vaccino in Campania sulle 6.671 somministrate è quella che va dai 50 ai 59 anni, che ha ricevuto 1.846 dosi. Seguono a ruota le fasce d’età 40-49 anni e 60-69, che hanno ricevuto rispettivamente 1.518 e 1.486 dosi. Poco al di sotto la fascia compresa tra i 30 e i 39 anni, che ha ricevuto 1.210 dosi. Coperti anche i più giovani: 536 i vaccinati tra i 20 e i 29 anni. Sono 72 i vaccinati tra i 70 e i 79 anni, mentre 3 gli over 80.