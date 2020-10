Covid-19, De Luca: "Se indossiamo tutti le mascherine, risolti il 90% dei problemi"

Vincenzo De Luca, questa mattina a Salerno, è tornato a parlare dell’emergenza sanitaria in Campania. "Dobbiamo fare attenzione alla situazione epidemiologica, dobbiamo tutti quanti rispettare le regole. Basterebbe che tutti indossassero le mascherine sempre per risolvere il 90% dei problemi. Sembra incredibile ma è così. Dobbiamo essere rigorosi perche' non dobbiamo perdere il controllo della situazione".

La prevenzione

Il governatore mantiene la barra dritta: "Abbiamo preso delle decisioni nei giorni passati, come sempre anticipando quelle del Governo nazionale e delle altre Regioni. Abbiamo fatto, da due mesi, un lavoro di prevenzione, sapendo quello che ci aspettava. Abbiamo fatto - ha detto De Luca - un lavoro di prevenzione che non ha fatto nessuna Regione d'Italia, dal 12 agosto rendendo obbligatori i tamponi a chi rientrava dall'estero. Poi, abbiamo fatto i test sierologici a tutto il personale scolastico, il 90% del personale ha avuto i test in Campania su una media nazionale del 60%. A spese della Regione, abbiamo dato alle scuole i termoscanner e sistemi di controllo. Abbiamo introdotto, da ormai 15 giorni, l'uso obbligatorio della mascherina anche all'esterno, cioè abbiamo fatto, da due mesi, un lavoro di prevenzione, sapendo quello che ci aspettava".