Covid-19: anziana muore a Nocera Superiore, primo decesso ad Acerno

Altri due decessi per Covid, oggi, nel salernitano. A Nocera Superiore è scomparsa un’anziana di 79 anni, Rosa Milito, risultato positiva al virus. A comunicarlo è direttamente il sindaco Giovanni Maria Cuofano: “Non vorremmo mai dare questo genere di notizie, stiamo combattendo contro un virus subdolo e devastante e siamo costretti a fare i conti anche con un inevitabile e triste bollettino nero”. Di qui l’invito a “non abbassare la guardia, ad osservare un comportamento responsabile a tutela di ciascuno, ad essere vigili e prudenti nei rapporti interpersonali necessari anche con i propri familiari ed a rispettare il protocollo d’isolamento in caso di contatti con soggetti in stato di accertata positività”.

I dati sui contagi

Negli ultimi sette giorni a Nocera Superiore sono stati effettuati 734 tamponi, di cui 617 negativi e 117 positivi. Il numero delle persone in quarantena risultate positive è di 367, 41 guariti negli ultimi venti giorni.

L’altro lutto

Dolore, oggi, anche nel piccolo comune di Acerno dove si registra la prima vittima legata al Covid. Il sindaco Massimo Cuozzo non fornisce le generalità ma “a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità si esprime vicinanza alla famiglia”.