Covid-19: decessi ad Altavilla e Serre, nuovi casi positivi in otto comuni

Aumentano i decessi di pazienti positivi al Covid-19 nel salernitano. Nel pomeriggio odierno è venuto a mancare un uomo di 68 anni, residente ad Albanella. Era ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli. Lutto anche a Serre per la prima vittima dal Coronavirus: "Il nostro paese - comunica il Municipio - piange Gerardo Cornetta, che è stato un dipendente esemplare del Comune fino a qualche anno fa.

Valle dell’Irno

Record a Mercato San Severino con altri 19 casi positivi: si tratta del signor Carmine Botta residente nella frazione San Vincenzo; della signora Maria Corbisiero residente nella frazione Carifi; di 2 concittadini ed 1 concittadina, congiunti di una concittadina risultata positiva nei giorni scorsi e residenti al Capoluogo; un'altra cittadina ed altri 2 concittadini, residenti al Capoluogo; due cittadine, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Pandola; un'altra cittadina, congiunta di un concittadino risultato positivo nei giorni scorsi e residente nella frazione Pandola; un altro cittadino residente nella frazione Pandola;un altro cittadino residente nella frazione San Vincenzo; due cittadine ed 1 cittadino, congiunti di un concittadino risultato positivo nei giorni scorsi e residenti nella frazione Sant'Angelo;un cittadino residente nella frazione Piazza del Galdo; due congiunti residenti nella frazione Sant'Eustachio. Tre nuovi contagiati a Fisciano: si tratta di De Simone Michele residente alla frazione Lancusi; Marra Lucio e Demura Maria residenti in località Faraldo. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare.

Gli altri comuni

Tre nuovi casi di Coronavirus si registrano a Sala Consilina: si tratta di cittadini legati a casi positivi registrati in precedenza sul territorio comunale. Le autorità hanno già ricostruito i contatti. Sempre oggi, inoltre, si registrano 6 guarigioni. Sul territorio sono 147 i casi complessivi. Sette nuove guarigioni, ma anche un nuovo caso Covid-19 a Sanza; due nuovi contagi a Capaccio Paestum (69 totali); tre contagi a Pagani; un caso a Castellabate (15 totali) con 8 guarigioni; 5 Castel San Giorgio.