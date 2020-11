Covid-19: tre nuovi decessi e altri contagi in dieci comuni

Continuano ad aumentare, purtroppo, i decessi di persone affette dal Covid-19 in provincia di Salerno. Ad Aquara è scomparso n uomo che aveva patologie pregresse. “Ci stringiamo tutti al dolore della famiglia colpita” dichiara il vice sindaco Vincenzo Luciano che aggiunge: “Stiamo attenti, siamo responsabili, e smettiamola di fare cose che attentano la propria e la vita altrui. Non è uno scherzo, è una cosa drammaticamente seria. Se non collaboriamo tutti, tutto sarà inutile”. Nel piccolo comune cilentano, oggi, anche un nuovo contagio, messo in quarantena in un altro comune. Attualmente i casi positivi sono 4.

Gli altri decessi

Un secondo decesso si è registrato a Vibonati: si tratta di un anziano di 96 anni, il quale era in isolamento domiciliare insieme alla moglie dopo essere risultato positivo al tampone. In questo comune sono 5 i positivi, 2 le persone decedute e 5 i guariti. Settimo decesso, purtroppo, a Cava de' Tirreni dov'è scomparso un elettricista di 72 anni residente nella frazione di Passiamo: l'uomo era ricoverato presso il Covid Hospital di Scafati. "Alla sua famiglia le condoglienze dell'intera amministrazione comunale e di tutta la città" ha dichiarato, sui social, il primo cittadino Vincenzo Servalli, annunciano che a Cava si sono verificati 20 positivi su 155 tamponi effettuati nella giornata di ieri.

I contagi nei comuni

Tre nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati rilevati a Sala Consilina: una delle tre persone contagiate, già in isolamento domiciliare, rientra tra i contatti di un positivo registrato nei giorni scorsi. Ma c’è anche una buona notizia: una bambina positiva è ufficialmente guarita. Complessivamente sono 143 i casi di contagio nella città del Vallo di Diano. A Buonabitacolo, negli ultimi due giorni, l’Asl Salerno ha comunicato altri 3 casi positivi e 3 guarigioni: sono 34, quindi i positivi, 13 persone sono guarite e 4 purtroppo hanno perso la vita. Dei positivi, 2 sono ricoverati presso il reparto Covid di Polla e 3 presso il Campolongo Hospital. Altri 7 contagi a Giffoni Valle Piana (46 totali), 3 a Castellabate (22 totali), 4 a San Cipriano Picentino (57 totali), 6 a Pellezzano (139 totali), 1 ad Amalfi (45 totali).