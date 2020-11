Covid-19: due decessi a Baronissi e Montecorvino Rovella, nuovi casi a Bracigliano

Due nuovi decessi per Covid-19 si registrano, nelle ultime ore, nel salernitano. Un’anziana di 83 anni di Baronissi, Anna Memoli, era stata ricoverata qualche settimana in ospedale per un intervento chirurgico: successivamente ha contratto il virus e questa mattina, purtroppo, si è spenta all’ospedale “Giovanni Da Procida” di Salerno. A comunicarlo è direttamente il sindaco Gianfranco Valiante con un post su Facebook: “Le mie più affettuose condoglianze alla famiglia. Baronissi piange la scomparsa di un’altra sua concittadina”.

Nei Picentini

Primo decesso, invece, nel comune di Montecorvino Rovella: un 65enne del posto è spirato al Covid Hospital di Agropoli, dov’era stato trasferito nei giorni scorsi a causa del peggioramento del suo quadro clinico. “L'amministrazione comunale si stringe con affetto al dolore dei familiari costretti ad affrontare un momento così difficile in condizioni tanto complicate” le parole del primo cittadino Martino D’Onofrio. Nel comune picentino, sono 40 i tamponi esaminati nella giornata di ieri: tre sono risultati positivi, due persone si sono negativizzate e risultano quindi guarite. I positivi attuali sono dunque 71.

Nella Valle dell'Irno

Per quanto riguarda la positività al Covid-19, in questi ultimi due giorni sono stati riscontrati altri 23 casi a Bracigliano, che hanno fatto salire a 110 il numero di soggetti attualmente contagiati. Per fortuna la maggior parte di loro è asintomatica, mentre altri riscontrano lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Giungano a tutti gli auguri di una pronta guarigione.