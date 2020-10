Covid-19: due morti a Bellizzi e Polla, nuovi contagi a Baronissi e Roccagloriosa

Aumentano i decessi di persone contagiate dal Covid-19, già affette da malattie pregresse, in provincia di Salerno. Dopo l’uomo di 60 anni di Pontecagnano Faiano spirato ieri all’ospedale “Da Procida”, si registrano due nuovi lutti.

Le tragedie

Il primo a Bellizzi dov’è scomparso un uomo di 58 anni risultato contagiato nelle scorse settimane. A comunicarlo è il sindaco Mimmo Volpe: “Purtroppo si registra un decesso dovuto ad altre gravi patologie. In questo contesto esprimo in mio più sentito cordoglio ai familiari e ai parenti tutti. Mentre auguro una immediata guarigione ai nostri concittadini sottoposti in quarantena fiduciaria”. Nelle ultime ore, altre tre persone di Bellizzi, sono risultate positive al tampone. Il secondo a Sala Consilina, dov’è deceduta un’anziana di 86 anni ricoverata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Anche questa paziente, come gli altri, era affetta da patologie pregresse e il Coronavirus potrebbe averne aggravato il quadro clinico.

I contagi

Intanto, un nuovo caso positivo (ma anche una guarigione) è stato accertato nel comune di Baronissi. La persona in questione è sintomatica e si trova in isolamento domiciliare col proprio nucleo familiare in quarantena. Nel comune della Valle dell’Irno i contagiati salgono a 55. Due nuove positività al Covid registrano anche a Roccagloriosa, nel cuore del Cilento: si tratta di una cittadina, già isolamento unitamente ai contatti stretti, e un bambino della scuola dell'Infanzia di Acquavena. Pertanto l'asilo di Acquavena resterà chiuso e le famiglie dei bambini, unitamente al personale scolastico, sono in isolamento fiduciario. A scopo precauzionale è stata disposta anche la chiusura della Scuola dell'Infanzia.