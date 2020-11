Covid-19: tre decessi nel salernitano, nuovi contagi a Mercato San Severino e Pellezzano

Tre nuovi decessi per Covid-19 nel salernitano. Nella tarda mattinata odierna è spirato, presso il Covid Hospital di Agropoli, un anziano di 81 anni residente in località Rettifilo a Capaccio Paestum. L’uomo era affetto da altre patologie e le sue condizioni cliniche si sono improvvisamente aggravate. Un altro decesso si è verificato a Casaletto Spartano: “si uniscono al dolore e porgono sentite condoglianze alle famiglie Lovisi e Amato per la perdita del caro Cristoforo” si legge sulla pagina Facebook del Comune. Infine, un altro uomo è morto a Roccapiemonte. “E’ venuto a mancare nelle scorse ore, dopo aver lottato strenuamente contro questo mostro che ha cambiato la nostra quotidianità, provocando ansia e paura. E’ un virus maledetto che, soltanto proseguendo nella linea della prevenzione adottata sin dallo scorso febbraio da questa Amministrazione Comunale, potremo sconfiggere e metterci alle spalle. Nei giorni scorsi avevamo subito la perdita di una cittadina che aveva dovuto combattere con il virus oltre che con altre patologie, oggi è giunta questa dolorosa notizia che ci lascia sgomenti e colpisce l’intera comunità. La vicinanza va alla famiglia del nostro concittadino in questo momento di sofferenza”.

I contagi nei comuni

Altri 16 positivi si registrano a Mercato San Severino. Si tratta di: Massimiliano Formica residente nella frazione Pandola; Antonio Rago residente nella frazione Costa; la signora Alessandra Picarella ed il signor Massimo Maiellaro, residenti nella frazione Corticelle; Vincenzo Siani residente nella frazione Monticelli; un cittadino, residente al Capoluogo e congiunto di un altro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi; 2 concittadine, residenti nella frazione San Vincenzo ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; un altro cittadino residente nella frazione San Vincenzo; 3 cittadine, residenti nella frazione Costa ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; un altro cittadino residente nella frazione Costa; una cittadina ed un concittadino residenti nella frazione Curteri; una cittadina residente nella frazione Sant'Angelo. Sette nuovi contagi anche a Pellezzano, Pellegrino Matteo, residente in Pellezzano (ha autorizzato la divulgazione del nome); De Martino Diana, residente in Capriglia (ha autorizzato la divulgazione del nome); due cittadini residenti in Capezzano; un cittadino residente in Cologna; due cittadini residenti in Pellezzano tra cui un minore. Si registrano, contemporaneamente, anche due guarigioni.