Covid-19: tre decessi a Castellabate, Eboli e Pontecagnano. Nuovi casi in tre comuni

Castellabate piange Angela Lembo, 52 anni, deceduta nella giornata di ieri all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Si tratta di una insegnante di matematica della scuola secondaria di primo grado in località San Marco.

Il dramma

La donna era positiva al Covid ma non era rientrata tra i casi positivi divulgati dal Comune. A chiarirlo è direttamente la sindaca Luisa Maiuri: “Purtroppo, la signora, così come mi è stato rappresentato oggi verbalmente dalla direzione sanitaria di Vallo della Lucania, è stata ricoverata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Luca a causa di alcune sintomatologie collegabili, presumibilmente, a sue patologie pregresse”. Ecco perché non era stata ricoverata presso il reparto Covid. “Come da prassi, dopo il ricovero, è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo. Da ieri - aggiunge Maiuri - tutto il suo nucleo familiare è in isolamento”. Di qui il cordoglio da parte del Comune: Al di là di queste dolorose precisazioni, rimane forte il dolore e il dispiacere , non solo mio ma di tantissime persone, per la prematura perdita di una donna che lascia un gradissimo vuoto nella nostra comunità”.

Gli altri comuni

Un decesso si è verificato anche ad Eboli (16 i totali) dove con i 2 positivi rilevati ieri salgono a 450 i contagiati complessivi. Pontecagnano Faiano, oltre a due nuovi positivi, piange la scomparsa di Vincenzo Marano, 62 anni, dentista, ex arbitro e segretario della Figc provinciale. Era ricoverato al Covd Hospital "Da Procida" di Salerno. Altri cinque contagi e sette cittadini guariti sono stati accertati, questa mattina, a Baronissi facendo salire il numero dei casi positivi al Covid a 264. Si tratta – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – di “oltre sessanta famiglie con due o più contagi al proprio interno”. Ventotto nuovi casi positivi ad Angri, di cui 26 asintomatici e 2 sintomatici (443 i totali, 423 asintomatici e 20 sintomatici). Due nuovi contagi a Campagna (105 totali).