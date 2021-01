Covid-19: tre decessi a Giffoni e Pontecagnano, nuovi contagi in otto comuni

Altri tre decessi con Covid-19 si sono verificati, purtroppo, oggi in provincia di Salerno: si tratta di due persone residenti nel comune di Pontecagnano Faiano (1 nuovo positivo odierno-141 totali) e di un’altra a Giffoni Sei Casali (i nuovi positivi sono 5-23 i totali). I sindaci Giuseppe Lanzara e Francesco Munno hanno formulato le condoglianze alle famiglie.

I contagi nei comuni

Otto nuovi positività sono state registrate a Siano (tra i positivi di oggi ci sono Esposito Pasquale, Esposito Giada e Fiore Angela, che hanno autorizzato il sindaco Giorgio Marchese a divulgare la notizia) dove i complessivi sono 40; ben 10 a Pellezzano, tra cui otto legati a precedenti casi di contagio; si tratta di Esposito Valentino, residente in Corgiano (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità), Spinelli Enzo, residente in Via T. Farina a Coperchia (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità), un Cittadino residente in Coperchia, tre cittadini residenti in Capriglia, un Cittadino residente in Pellezzano Capoluogo, un Cittadino residente in Cologna, due minori, già in quarantena da prima dell’apertura completa delle scuole. E ancora: 7 nuovi contagi a San Valentino Torio (43 totali); 6 a Pagani (2 ospedalizzzati, 68 totali); 3 a Montecorvino Rovella (34 totali); 2 ad Amalfi (12 totali); 2 a Vietri sul Mare (5); 1 a Positano (4 totali). I sindaci invitano i propri concittadini a rispettare le normative in vigore per prevenire la diffusione del virus.