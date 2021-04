Covid-19: due decessi e nuovi contagi in nove comuni

Il Covid-19 continua a miete vittime in provincia di Salerno. Oggi, a San Marzano sul Sarno (dove si registrano anche 6 nuovi contagi su 122 totali), è deceduto per complicanze causate dal virus Raffaele Ruggiero. Il ricordo della sindaca Carmela Zuottolo: “Ruggiero era un componente attivo della Protezione Civile Comunale. Grande abnegazione nella sua attività da volontario, persona altruista che non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai cittadini nei momenti del bisogno. Raffaele mancherà molto a San Marzano sul Sarno”.

Il secondo lutto

Mercato San Severino, invece, piange la scomparsa di una donna residente al Capoluogo: nella città della Valle dell’Irno contemporaneamente si rilevano altri 5 positivi (179 totali).

Il virus nei comuni

Trenta nuovi casi positivi in tre giorni a Pagani (198 totali); 11 a Bracigliano (31), 6 a Capaccio Paestum (168), 3 a Siano (27) e Vietri sul Mare (53), 2 a Giffoni Valle Piana (35) e Pontecagnano Faiano (209), 1 a Fisciano, 1 Praiano (14).