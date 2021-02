Covid-19: due decessi e altri contagi in otto comuni salernitani

Aumentano i decessi e i contagi di Covid-19 nel salernitano. Oggi una donna, residente a Tramonti, è deceduta in ospedale dopo essere stata ricoverata una settimana fa: a comunicarlo è direttamente l’Amministrazione comunale, che informa la cittadinanza della presenza di altri 10 casi positivi (3 comunicati dai laboratori privati) per un totale di 19. Un uomo di Mercato San Severino, invece, è spirato all’ospedale “Ruggi d’Aragona di Salerno; contemporaneamente sono stati rilevati altri 4 contagi (54 totali).

Gli altri comuni

Altri 12 contagi sono stati registrati a Giffoni Sei Casali (50 totali); 10 a Pagani (105 totali, di cui 7 ospedalizzati); 10 ad Eboli (197 totali); 8 ad Agropoli che non sono però collegati allo screening effettuato nelle scuole (26 totali); 6 a Pontecagnano Faiano (149 totali); 3 a Pellezzano (si tratta di Napoli Raffaela, residente in Via Spirito Santo a Capriglia e dei signori Pecoraro Massimiliano e Adinolfi Maria Rosaria, residenti in Via Lisca 20) su 94 totali; 2 a Siano (42 totali); 1 a Cetara (1 totale).

Le scuole chiuse nei comuni