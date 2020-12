Covid-19: due decessi a Montecorvino Rovella, nuovi casi in tre comuni salernitani

Aumentano, purtroppo, i decessi e i contagi in provincia di Salerno. Lutto, oggi, a Montecorvino Rovella per la scomparsa di due cittadini a causa di complicanze legate al Covid-19. Contemporaneamente, sono stati rilevati tre tamponi positivi sui 44 esaminati, mentre altre quattro persone si sono negativizzate e risultano quindi guarite. I positivi attuali sono 54. In segno di rispetto nei confronti delle famiglie dei due concittadini deceduti, l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare a domani la messa in onda della presentazione delle iniziative di Natale.

Gli altri comuni

Un altro caso positivi è stato rilevato a Pellezzano: si tratta di un cittadino residente nella frazione di Coperchia, gli attuali positivi sono 118. Una nuova positività è stata comunicata anche ad Altavilla Silentina. Tre nuove positività, invece, a Roccapiemonte, dove i cittadini positivi domiciliari sono 199 ed i guariti 21.